King Co komt met kerstrap ‘3 Hos’

Sterke vocalen. Verpletterende teksten. Verbluffende instrumentale nummers met rauwe beats en pakkende hooks. Dat zijn slechts enkele van de dingen die in je opkomen als je het over King Co. hebt. Ze zeggen dat alles groter is in Texas, en misschien dat El Paso-artiest King Co daarom zo groots overkomt.

Met een vleugje Southern edge slaagde King Co. erin om zijn muzikale formule te perfectioneren, en aantrekkelijk te maken en te houden voor hiphopfans van over de hele wereld.

Onlangs bracht King Co een nieuwe kerstsingle uit, genaamd ‘3 Hos’. Een nummer waarvan verschillende grote influencers in de scene helemaal wild zijn. En terecht. Het maakt met de clip die erbij hoort wel een van de meest freaky kerstsingles van 2020.