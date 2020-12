23 december, de verjaardag van Eddie Vedder

Eddie Vedder, geboren op 23 december 1964 als Edward Louis Severson viert vandaag zijn 56e verjaardag. Vedder, de Amerikaanse muzikant en singer-songwriter is het meest bekend als frontman en één van de drie gitaristen van Pearl Jam.

Vedder staat bekend om zijn krachtige zang waarmee hij op plaats 7 staat van Rolling Stone’s lijst van ‘Best Lead Singers of All Time’. Ook deed hij mee aan soundtracks en werkte hij mee met andere artiesten op hun albums. In 2007 bracht hij zijn eerste solo album uit, dit was een soundtrack voor de film ‘Into the Wild’ (2007). Zijn tweede solo album, ‘Ukulele Songs’, kwam uit in mei 2011.