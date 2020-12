Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Liam Gallagher.

Liam Gallagher werd bekend als frontman van de bands Oasis en Beady Eye, maar bouwt inmiddels volop aan een succesvol solocarrière. In 2017 verscheen het langverwachte debuutalbum ‘As You Were’ met onder meer de singles ‘Wall Of Glass’ en ‘For What It’s Worth’. De plaat die samen met Greg Kurstin en Dan Grech-Marguerat geproduceerd is bevat veel attitude, zoals je van de uitgesproken rockmuzikant kan verwachten, en klassieke 60’s en 70’s invloeden die volledig zijn aangepast aan het hier en nu.

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Liam Gallagher live @ The River Thames, England.