Voor mijn neus ligt de laatste cd van Winchester 7 & the Runners, ‘Argos Holiday’. Hun derde alweer en dat derde album is een verrassend album geworden, met een mooie opener als ‘When the world stops spinning’. Een lekker nummer, gewoon lekker om mee in te komen. Goed geproduceerd, net als de rest van het album overigens.

Winchester 7 & the Runners bestaat uit Runners Phil Voorhees (bas) en Jack Kane (drums) die samen met Winchester 7 (zang, ukelele) met een rockend ukeleleantwoord samenkomen. Samen hebben Winchester 7 & the Runners sindsdien ontdekt dat een vergeten wereld hun muziek en films verwelkomt, Bijna net zo snel als ook hun vriendschap groeit.

‘Argos Holiday’ is een leuk album. Het beste nummer zou ‘Gonna start right now’ wel eens kunnen zijn, dat een lekkere bluesrocktrack is die tegen de oude grunge aanleunt. Het valt op door de sterke productie, die we overal horen op het album. Dit is toch wel een van de nummers die er voor zorgen dat je het album vaker wil horen. ‘Argos Holiday’ heeft natuurlijk wel meer mooie nummers.

De band opereert inmiddels internationaal, deels vanuit Atlanta, Georgia (thuisbasis van Winchester 7), terwijl de Runners vanuit Europa opereren. Voorhees woont in Amsterdam en Kane trekt rond door in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks dat levert het trio hun unieke mix van indie garage rock met alternatieve, klassieke en surfinvloeden.

‘Modern love’ zou je wellicht niet verwachten, de David Bowie-cover die alleen als bonustrack beschikbaar is, hoewel ons even de essentie ontgaat wat een bonustrack is op een digitale release. Een aparte maar verfrissende versie. Het zorgt voor een leuke twist op het album. Hebben we dan geen slechte nummers op het album? Niet slecht, maar ook niet het beste nummer is ‘My Super 8’, is ietwat eentoning qua melodielijn. Maar is dat nummer echt slecht? Had het nummer beter achterwege gelaten kunnen worden? Nee, dat ook weer niet. ‘Argos Holiday’ is over het algemeen genomen een goed album en Winchester 7 & the Runners geeft hiermee duidelijk hun visitekaartje af.

Winchester 7 & the Runners brengt iets moois met ‘Argos Holiday’. Met topnummers als ‘Modern love’, ‘Gonna start right now’, en ‘What’s Going On’ geeft de Amerikaans/Europese band ons iets moois. Of het een klassieker zal worden, moeten we echter nog maar afwachten. Het is wel een plaat die we vaker zullen gaan opzetten. (7/10) (1356258 Records DK)