Ed Sheeran heeft vandaag de track ‘Afterglow’ uitgebracht. Hij dropt het nummer speciaal voor zijn fans en schreef het afgelopen jaar samen met songwriters FRED en David Hodges. Ed maakte het artwork voor de track zelf.

Ed Sheeran: “Hey guys. Afterglow is a song I wrote last year that I wanted to release for you. It’s not the first single from the next album, it’s just a song I love, and hope you love too. Enjoy ! Have a wonderful festive break and New Years. Back to dad land for me now, ciao x”