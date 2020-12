Grave, LIK en TankZilla maken de Dynamo Metalfest 2021 line-up compleet

Grave, LIK en TankZilla maken de line-up compleet. Grave wordt gezien als één van de “big four” van de Zweedse death metal. De band heeft met de albums ‘Into The Grave’ (1991) en ‘You’ll Never See…’ (1992) absolute klassiekers op zijn naam staan. We verwachten dan ook een smerig goeie show van de ruwe pit die Grave heet. Deze death metal veteranen hebben een sound en stijl gecreëerd die hoogstwaarschijnlijk een grote invloed had op de jonge, veelbelovende band LIK.

Deze eveneens Zweedse band bracht met ‘Misanthropic Breed’ één van onze favorieten platen in 2020 uit. Met het Boss HM-2 pedaal op standje “alles open”, maakt LIK ongenadig harde death metal. We zijn daarom ook zeer enthousiast om ze naar Eindhoven te halen!

Over Eindhoven gesproken, Eindhovens eigen tweekoppige groove monster TankZilla opent het festival met zijn moddervette stoner rock. Ex-PPSR frontman Peter van Elderen en drummer extraordinaire Marcin Hurkmans zijn gewapend met riffs en beats van een dubbel gepantserde tank met platwalsvermogen. Met deze aankondiging is het programma voor Dynamo Metalfest 2021 rond