The Chainsmokers, Lost Frequencies en meer voor EXIT TO 2021

EXIT zendt op 31 december een speciaal New Year’s Eve programma uit: EXIT TO 2021. Het eindejaarsprogramma is onderdeel van de viering van het 20-jarige bestaan van EXIT Festival en omvat verschillende artiesten die de afgelopen jaren op de Main Stage te zien waren, waaronder The Chainsmokers, Lost Frequencies, Jason Derulo, Bastille en Nile Rodgers. De organisatie wil op oudejaarsavond fans over de hele wereld verenigen, in de hoopvolle verwachting dat 2021 beter wordt dan het afgelopen jaar.

“Dit jaar brengen veel mensen de feestdagen thuis door, in andere omstandigheden dan we gewend zijn. Wij hebben daarom besloten om datgene te doen waar wij het beste in zijn: een EXIT bieden van de huidige situatie, waarbij wij de mooiste momenten uit de geschiedenis van EXIT Festival delen en mensen op deze manier alsnog een bijzondere oudejaarsavond beleven.”, zegt Maja Starčević, programmamanager van de Main Stage van het EXIT-festival.

EXIT TO 2021 biedt voor elk wat wils en is op 31 december te zien via de Facebookpagina en het YouTube kanaal van het festival. Verwacht een eclectische line-up met EDM, hiphop, reggae en funkbeats, maar ook heftige gitaarriffs en popbeats.

20ᵉ editie EXIT Festival

EXIT vindt plaats van 8 tot 11 juli 2021 in het Petrovaradin fort aan de Donau in Servië. Artiesten die hun komst al eerder bevestigden zijn onder andere David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner en Nina Kraviz.