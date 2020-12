Smilee toont kwaliteiten op akoestische versie van ‘Wavelength’

Ondanks dat het dit jaar een heel apart jaar voor de muziekindustrie is, is 2020 het jaar van Smilee; een nieuwe en frisse opkomende popsensatie. Smilee’s laatste single, ‘Wavelength’ gaat over communicatie, verteld door middel van een beat die gevuld is met optimisme en serotonine – de perfecte single om die zomeravonden mee af te sluiten. Zoals de singer-songwriter zelf citeerde, wil Smilee ‘liefde en positiviteit verspreiden door middel van atmosferische soulvolle dansmuziek’. Haar synoniem laten klinken met een opgewekt gevoel.

Smilee heeft ware inspiratie gehaald uit de ‘schoonheid gevonden in vrijheid’. “Ik wil dat mijn muziek die zeldzame momenten belichaamt waarop je je absoluut verantwoordelijk voelt. Veel te vaak worden we verteerd door vooruit te denken of terug te kijken. Ik realiseerde me dat muziek het ultieme hulpmiddel is om mensen naar het huidige moment te brengen. Ik word geïnspireerd door momenten als deze. Ik geloof dat aanwezig zijn echt geluk brengt.”

De ‘Beave Remix’ van ‘Wavelength’ is al enige tijd uit en is een regelrechte clubhit. Met enkele honderdduizenden streams alleen op deze remix alleen al, laat de knappe Britse haar talent spreken. Niet verwonderlijk, want Smilee studeerde aan de wereldberoemde BRIT school, samen met niet slecht terecht gekomen artiesten als Adele, Amy Winehouse en Kate Nash. Hier schreef ze, toen ze nog maar 14 was, haar eerste liedje met haar beste vriendin.

Smilee heeft haar leven sindsdien gewijd aan live-optredens in haar thuisland en internationaal. Tijdens haar eerste tour werd ze dan ook al ontdekt door de wereldberoemde muziekmanager Denis Ingoldsby, de man achter successen van Eternal, Louise, Dina Carroll, The Nightcrawlers, Girls Aloud en meer. En nu dus ook Smilee, die als het er zo naar lijkt dezelfde weg ingaat als voorgenoemde wereldacts.

Nu, zo aan het eind van het bewogen 2020, komt Smilee met de akoestische versie van haar hit ‘Wavelength’, waarin de zangeres laat horen over een loepzuivere stem te beschikken en feitelijk totaal geen autotune nodig heeft om haar kwaliteit te tonen. Smilee heeft alles mee om in 2021 definitief door te stoten! Een mooi koppie, een krachtige heldere stem en een mooie track, die betovert bij iedere noot. Smilee is er klaar voor!