Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Cure.

In mei 2019 was het de 30e verjaardag van het album ‘Disintegration’ van The Cure. Om dit te vieren trad The Cure gedurende vijf avonden op in het Sydney Opera House. De avond van 30 mei was hun laatste optreden in het Opera House. Ze trakteerden fans op een nostalgisch optreden met een volledige uitvoering van ‘Disintegration’ en enkele nooit gespeelde live tracks en rariteiten.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Cure live @ the Sydney Opera House (2019).