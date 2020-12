Tame Impala brengt limited edition van The Slow Rush uit

‘The Slow Rush’, het vierde album van Tame Impala, werd in februari 2020 uitgebracht en kreeg brede bijval. Kevin Parker scoorde zijn tweede nummer 1-positie in Australië, zijn hoogste album tot nu toe in zowel de VS als het VK én behaalde veertien wereldwijde top 10-noteringen (waaronder een nummer 2-positie in de Nederlandse Album Top 100).

De nieuwe limited edition kleurenversie van ‘The Slow Rush’ – voor het eerst sinds de release opnieuw gedrukt – komt op crèmewit vinyl en bevat onder andere de singles ‘Lost In Yesterday’, ‘Borderline’, ‘It Might Be Time’ en ‘Is It True’.