Pentatonix viert kerst met ’12 Days Of Christmas’

Met Pentatonix voelt elke dag als Kerstmis. Dit jaar bracht de a-capellagroep alweer hun zesde kerstalbum uit: ‘We Need A Little Christmas’. Op het album staan arrangementen van klassieke en nieuwe holiday-hits, waarmee je onmiddellijk in hogere (kerst)sferen komt. Vorige week verscheen de kleurrijke video bij het aanstekelijke ’12 Days Of Christmas’.

De drievoudig Grammy® Award-winnaars en multi-platina-verkopende stemkunstenaars van Pentatonix hebben wereldwijd al meer dan 10 miljoen albums verkocht, en tijdens hun uitverkochte shows over de hele wereld voor honderdduizenden fans opgetreden. Hun YouTube-kanaal heeft inmiddels ruim 17 miljoen abonnees, die samen niet minder dan 4 miljard videoweergaven opleveren.

Hun titelloze album uit 2015 heeft de gouden status behaald en kwam binnen op #1 in de Billboard 200. In totaal behaalden negen Pentatonix albums de top 10 van de Billboard 200 (twee albums bereikten de nummer 1) Pentatonix ontving talloze bekroningen voor multi-platina, platina en gouden albums en singles. Hun vertolking van de nummers, ‘Mary, Did You Know?’ en ‘Hallelujah’ werden eveneens platina.