Hef komt traditiegetrouw in de winter met nieuw album ‘Rook’

Vorig jaar brak Hef een record door in één jaar tijd met twee albums de nummer 1-positie in de Album Top 100 te pakken. ‘Koud’ en ‘Tranen’ toonden niet alleen aan dat de rapper uit Hoogvliet ook na tien jaar nog ongekend populair is, maar lieten ook zien dat Hef meer is dan alleen de grootste straatrapper van Nederland.

Hij sloeg een meer persoonlijke weg in, en die lijn trekt hij nu door op ‘Rook’, alweer zijn negende solo-album. Op de eerste single, ‘Fouten’, bleek dat al, waar Bundy ingaat op de menselijke fouten die hij maakt. Ondanks de persoonlijkere toon klinkt ‘Rook’ als een echt Hef-album, mede dankzij producties van onder meer Davey Donovan en Spanker die ook meewerkten aan zijn eerdere albums.

“Mijn marketing is anders, je verwacht me als het kouder wordt.”

– Hef

Naast zijn succesvolle carrière als rapper en A&R Manager heeft Hef zich het afgelopen jaar ontpopt tot een van de belangrijkste podcast-hosts van het land. In Rookworst, de grootste podcast van Nederland, is echt elk onderwerp bespreekbaar. Hef ontvangt maandelijks uiteenlopende gasten en praat met hen onder meer over het artiestenleven, helden, jeugdherinneringen en natuurlijk bedverhalen.

Op ‘Rook’ staan featurings van verschillende artiesten die ook in de podcast langskwamen, zoals Kevin, Murda en Sevn Alias. Dit album bevestigt nog maar eens wat iedereen eigenlijk allang wist: Hef is de kunst van het rappen na 12 jaar nog steeds niet verleerd en een van de grootste spelers in de Nederlandse muziekwereld.