Hollywood Undead rapt rockend het jaar uit

Voor wie deze Amerikaanse rappers niet kent: Hollywood Undead bestaat uit Jorel Decker (J-Dog), George Ragan (Johnny 3 Tears), Jordon Terrell (Charlie Scene), Daniel Murillo (Danny) en Dylan Alvarez (Funny Man). In 2005 begonnen J-Dog en Deuce deze band; In 2008 werd hun eerste studio-album ‘Swan Songs’ uitgebracht, met zowel invloeden uit de hiphop, rap en rock. Enkele nummers bevatten samples uit bekende rocksongs, zoals de gitaarriff uit Ozzy’s ‘Crazy Train’. Erg origineel was het allemaal niet, zo waren er veel raakvlakken met Linkin’ Park (wiens producer Don Gilmore werd gedeeld), maar het leverde de band verrassend een jaar later al goud op. Fijne start van een carrière dus. Hollywood Undead heeft de afgelopen jaren een aantal keer in Nederland en België

gespeeld, waaronder een aantal keer in de Melkweg en op Pinkpop (2009) en in 2015 en 2018 op Graspop Metal Meeting.

Fast forward naar december 2020 waarin de band net haar zevende studioalbum, ‘New Empire vol.2’ heeft gereleased (‘Volume 1’ kwam in februari al uit). Ter ere daarvan organiseerde de band een streaming ‘Hollywood Undead House Party’. Fans die daar 15 dollar voor over hadden, konden deze virtueel bijwonen. Het nieuwe normaal? Hopelijk niet, want dit komt niet echt in de buurt van een echte concertervaring, maar momenteel helaas de enige optie voor een band om een nieuwe plaat live te promoten. Het geheel was overigens al eerder opgenomen, dus écht live was het niet.

Het optreden vond plaats in een studio die als een wat ongezellig en vooral rommelig studentenhuis is ingericht, vol bekers drank, pizzadozen, graffiti op de muur en een oud bankstel. Leuk, maar een concertzaal met podium en lichtshow had het live-gevoel versterkt en was de afwisseling ten goede gekomen. Nu ging het decor na enkele songs nogal vervelen. Gelukkig werd na 40 minuten de studiokamer voor een paar nummers vervangen door een live-setting met volop lichteffecten. Dit tweede deel keek een stuk lekkerder weg! Over het live-gevoel gesproken: de drums, wat gitaar en sommige stukken rap zullen live zijn geweest, maar de rest werd netjes mee-geplaybackt met de meelopende banden.

Vooral de massale en veelvuldig ingezette, zwaar aangezette achtergrondzang was nepper dan die van Def Leppard. Het geheel klonk zo wel als een klok en benaderde, niet geheel verrassend, de album-sound, maar het voelde toch wat nep aan. De keren dat ik ze live zag, had ik trouwens hetzelfde gevoel. Muzikaal was het gebodene lekker, met voldoende heavy gitaren om de rocker te blijven boeien. Al klonk het geheel wat als een Linkin’ Park of Papa Roach tribute.

De nieuwe songs van beide ‘New Empire’ albums werden afgewisseld met hits van eerdere platen, met als uitschieters de erg vette en catchy meezingers ‘Day of the Dead’ van het gelijknamige album en de afsluiter ‘Undead’ van het debuut. Het geheel oogde lekker dynamisch en ongeorganiseerd met veel gastrappers en door elkaar lopende zangers en muzikanten. Na een dik uur was de koek echter op en dat was eerlijk gezegd ook wel weer genoeg, want de nummers onderling zijn redelijk uitwisselbaar waardoor het niet meeviel om langer geboeid te blijven. Maar als live-stream was het prima verzorgd en de fans zullen ervan gesmuld hebben!