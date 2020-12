Habitants brengt de tweede single uit van nieuwe album

Na de eerdere release van ‘Bury the Earth’ is ‘Morgen’ de tweede single van het nieuwe album dat de Nederlandse band Habitants in de loop van 2021 zal uitbrengen. ‘Morgen’ is een aangrijpend nummer over de vergankelijkheid van de liefde. Als een liefde wordt verbroken, wast gebeurt er met deze mensen, hun identiteit, hun gevoel? En wat onthouden we uiteindelijk van iemand waarvan we dachten dat onze relatie onveranderlijk zou zijn? En wat smelt er weg? Voor altijd?

‘Morgen’ neemt je in meer dan vijf minuten mee in verschillende emoties, muzikaal knap verbeeld van introvert tot expressief. Het geluid en de kwaliteit zijn zoals we van Habitants gewend zijn, de betere shoegaze en dreampop die je meezuigen in alle gevoelens: een gelaagd klanktapijt van een pulserende drum, letterlijk en figuurlijk de heartbeat van het nummer, de speels fladderende gitaar en vooral de prachtige stem van Anne van den Hoogen. Hiermee bewijst Habitants dat de op zich al prachtige sound van het album ‘One Self’ (2018) nog een verdieping en verfijning kan krijgen. Dat schept natuurlijk wel verwachtingen voor hun nieuwe album…