Russisch Angelic Music komt met kerstnummer ‘Merry Christmas!’

Angelic Music is een nieuw Russisch muzikaal project, gevormd door Elisha Mikhailov en Lydia Kirillova, en zij brengen ons hun kerstsingle ‘Merry Christmas!’

De gedichten en liederen van Elisha Mikhailov werden gepubliceerd in een aantal prestigieuze collecties van de Russische schrijversbond. In de afgelopen 3 jaar heeft Elisha Mikhailov ongeveer 50 nummers opgenomen met Lydia Kirillova en andere professionele muzikanten en artiesten. Het doel van Angelic Music is om spiritueel engelenlicht te brengen door middel van prachtige magische muziek en zuivere zang.

Zanegres Lydia Kirillova is afgestudeerd aan de Sint-Petersburg Universiteit voor kunst en cultuur met een diploma in pop- en jazzzang. Haar werk varieert in verschillende genres, als popmuziek, muziek voor kinderen, muziek voor films en tv-series, en ze schrijft ook achtergrondmuziek.

Nu, in december van dit jaar komt Angelic Music met de eerste release, meteen een kerstnummer, in de engelachtige sfeer van Kerstmis, ‘Merry Christmas!’. Tussen de verbluffende melodie en emotie van de onberispelijke zang van zangeres Lydia Kirillova en de zoete, delicate charme en betoverende klank van ‘Angelic music’ die haar omringt, wordt ‘Merry Christmas’ onmiddellijk een werkelijk betoverende, uniek opbeurende, zintuiglijke ervaring die luisteraars krachtig voelen resoneren. Van de inzichtelijk poëtische beelden en lyriek tot het geruststellende ontwerp van hun eigen heerlijk gastvrije geluid – ‘Angelic music’ is 100% klaar om kerstsfeer te verspreiden en wens iedereen dit jaar ‘Merry Christmas’ met een liedje waar je zeker van zult houden.

Het is die zeldzame combinatie van uitstekende poëzie, prachtige muziek en engelachtige stem die het meesterwerk van onaardse schoonheid creëert.