SOULFLV werkt samen met One Violin Orchestra op de Deep House remix van ‘Memories’

Omhuld door een passie voor klassieke dans en absolute professionaliteit, brengt SOULFLVR muziekfans de nostalgische helderheid en energie van variëteiten van Electronic Dance onder een nieuw, krachtig en volledig meeslepend licht. De artiest heeft het clubleven door en door geleefd, van zijn schooljaren tot nu, waarbij hij inspiratie vond in optredens en uiteindelijk van 2018 zijn doorbraakjaar maakte als producer van eigen nummers.

SOULFLVR heeft een uitgebreide achtergrond als geluidstechnicus, en SOULFLVR’s reis bracht hem uiteindelijk naar een baan als live tv-producent. Zijn toewijding aan het geluid komt tot uiting in al zijn handelingen in het leven, van de vroege dagen van het dj’en op schoolfeesten tot het uiteindelijk worden van resident dj in tal van gerenommeerde clubs.

Hoewel zijn reis enorm was en zijn prestaties opmerkelijk waren, is dit nog steeds het begin. SOULFLVR zal de muziekscene uiteindelijk stormenderhand veroveren en biedt de drive, toewijding en creatieve passie om de liefde van een land voor een breed scala aan dansmuziek nieuw leven in te blazen.

Nu is hij klaar voor een reeks releases, waarvan de samenwerking met de spannende violiste met de naam One Violin Orchestra vandaag uitkomt: de Deep House remix van ‘Memories’