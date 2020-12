De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 18 december

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 18 december 2020.

Dit keer echter niet zoals jullie gewend zijn een lijst met de lekkerste tracks van het moment om je week mee door te komen, maar omdat we ook onze bijdrage willen leveren aan een fijne kerstsfeer in lockdown, hebben we speciaal voor jullie een mooie playlist gemaakt. Daarop staan de leukste, sfeervolste en muzikaalste kerst-releases van dit jaar.

Van deze lijst kunnen jullie nog genieten als je zelfs de left-overs van je kerstmaal aan het wegstouwen bent. De lijst blijft gewoon staan tot donderdag 31 December. Op die dag presenteren we jullie dan de Maxazine 2020 Jaarlijst waarop we de allerbeste releases van afgelopen jaar hebben samengebracht. In het nieuwe jaar beginnen we gewoon weer lekker helemaal met een schone lei, van voren af aan.

Wellicht dat de artiesten juist vanwege corona meer tijd hadden of meer inspiratie, maar het aanbod kerstmuziek was dit jaar bijzonder groot. Ga maar eens gauw luisteren. We brengen jullie in de kerststemming met kerstmuziek van onder anderen: Michelle David & the Gospelsessions, Todd Rundgren, Miss Montreal, Celeste, Phoebe Brigers, Dolly Parton, de Heideroosjes en Chance the Rapper.

Mogen wij van Maxazine jullie een fijn kerstfeest toewensen? Wees lief voor elkaar, houd afstand en zorg dat je gezond in 2021 aankomt. We houden van jullie!