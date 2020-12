Een flinke bak takkeherrie op de late zondagmiddag met Aborted en The Acacia Strain! Death metal staat al jaren synoniem voor de Belgen van Aborted en ook met de brute metalcore van The Acacia Strain (VS) is succes verzekerd in de moshpit. Om het pretpakket voor Hell Over Europe Pt. 4 compleet te maken nemen ze Hideous Divinity (IT/N) – side project van Enrico, Hour of Penance – en Cult of Lilith (ISL) mee op tour. Horns up, want op 31 oktober kan je deze bands zien in Metropool, Enschede.