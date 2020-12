Sam Smith – Love Goes

Sam Smith, de uit Londen afkomstige zanger brak natuurlijk door met het nummer ‘Latch’, samen met het dj duo Disclosure. Daarna bracht hij zijn debuutalbum ‘In The Lonely Hour’ uit waarmee hij vier Grammy Awards won. Hij heeft de titeltrack ‘Writings On The Wall’ mogen maken voor de James Bond film ‘Spectre’, waarmee hij 2 awards won voor beste nummer voor een film. Het tweede album ‘The Thrill Of It All’ werd bekroond met platina in oner andere Nederland. Het is daarna wat rustiger geweest met Sam Smith en in die tussentijd heeft hij een aantal singles uitgebracht als ‘Dancing With A Stranger’ met Normani, ‘Fire On Fire’, ‘How Do You Sleep?’ en ‘I’m Ready’ met Demi Lovato. Deze nummers staan allemaal op het nieuwe album ‘Love Goes’.

Het album ‘Love Goes’ is een persoonlijk album voor Smith geworden en bevat minder ballads en meer pop tracks dan zijn vorige albums. Sam Smith beschrijft dit album in een interviews als “Eerste echte liefdesverdriet album”, waarmee iemand zich emotioneel kan uiten omdat hij verdrietig is. Als promotie naar het album toe heeft Smith een pop-up winkel geopend in London waar je

merchandise kon kopen. Zowaar een flinke campagne dus om het album in de lucht te brengen.

Het nummer ‘Diamonds’ is een breakup-song op het album, waarbij Smith samenwerkte met songwriter/producer Shellback. De sfeer in het nummer is disco-achtig, terwijl de tekst er emotioneel in elkaar in elkaar steekt. Dat hoor je vooral aan Smith zijn stem tijdens de akoestische versie van het nummer (die helaas niet op het album staat overigens). ‘For The Lover That I Lost’ en ‘Forgive Myself’ zijn de enigste twee ballads op het album, waarmee dit toch echt de hartverscheurende nummers zijn op het album. ‘Kids Again’ is een uptempo nummer waarbij er gebruikt maakt van veel gitaarwerk. Smith reflecteert het nummer op het verleden met de zin “We will never be kids again.”

In tegenstelling met zijn vorige albums heeft Smith zichzelf bloot gegeven met het album, maar ook is hij uit zijn comfortzone gestapt om meer dansbare muziek te maken. Dit album is een exemplaar waar het geheel goed is onderbouwd; zowel instrumentaal en tekstueel. (8/10) (Capitol)