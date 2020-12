Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Muse.

Muse staat bekend om hun fantastische live optredens en is in hun carrière meerdere malen bekroond met muziekprijzen, waaronder een Grammy Award voor Best Rock Album in 2010 en een NME Award voor Best British Band in 2011. Muse stond op 16 en 17 juni op het podium van het befaamde Wembley stadion. Beide shows zijn vastgelegd.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Muse live @ Wembley, London (2007).