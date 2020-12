16 december, de verjaardag van Billy Gibbons

Vandaag viert William Frederick ‘Billy’ Gibbons zijn 71e verjaardag. De in 1949 geboren gitarist is bekend als leadgitarist van rockband ZZ Top en natuurlijk zijn halve meter lange baard. Billy Gibbons richtte in 1969 ZZ Top op, samen met bassist/zanger Dusty Hill (met baard) en Frank Beard (ondanks zijn naam: zonder baard). Gibbons zingt in de band en speelt gitaar, meestal zijn Gretsch Jupiter Thunderbird of zijn Gibson Les Paul uit 1959. Billy speelt zijn gitaren nooit met een plectrum, maar met een Mexicaanse peso.

Naast ZZ Top heeft Gibbons ook meegespeeld met o.a. Queens of the Stone Age, Revolting Cocks, Def Leppard’s gitarist Vivian Campbell, The Raconteurs , BB King, Nickelback, Jeff Beck, Gov’t Mule, Sammy Hagar, Kid Rock en John Mayall. Het bekendst werd Billy Gibbons echter met ZZ Top’s hits: ‘Viva Las Vegas’, ‘Legs’, ‘Sharp dressed man’ en natuurlijk ‘Gimme all your lovin”