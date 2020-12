Ryan Adams brengt eerste album in drie jaar uit

Singer-songwriter Ryan Adams heeft afgelopen vrijdag een nieuw album genaamd ‘Wednesdays’ uitgebracht, zijn eerste album in drie jaar, zijn 17e in totaal, en de eerste van een trilogie. Het album wordt geprezen door fans en critici en luidt een nieuw tijdperk in voor Adams. Het verkent het complexe hart van Ryan door middel van een reis van liefde, pijn en liefdesverdriet.

De eerste albumrelease van een trilogie, ‘Wednesdays’, kwam de productieve singer-songwriter met gemak toen hij een paar winters geleden in New York was om aan een ander album te werken. Voor Adams is ‘Wednesdays’ een echte ‘back to basics songwriter-ervaring’ terwijl hij de oneindige mogelijkheden van piano en gitaar verkende, zijn ziel blootlegde en in plaats van te proberen een verhaal te forceren, de ervaring liet zijn zoals het was en iets heel anders te accepteren. Het verhaal is persoonlijk en intiem. Zijn rauwe, sterke zang en brutaal eerlijke teksten komen tot uiting in zijn eigen onnavolgbare stijl.

Over ‘Wednesdays’ zegt Adams het volgende: “Limbo. That’s what a Wednesday is sometimes. Maybe a portal. Maybe a bridge across. But it can hang there like a forever unless maybe you’re out to sea and everything is just another token of the blue. This record hasn’t been doing any good gathering dust over there in the stacks of other records I’ve crafted out of these broken parts of myself. It felt to me like it wanted to, no maybe it needed to get out for some air. It’s meaning changed as it was written and even now I’m not so sure what it might be. But it’s time to let go. I release it to anyone who needs it, with love and humility in hopes everyone is finding some shelter in these stormy times”.

Geprezen als een van de meest getalenteerde songwriters in rock, is Adams een zevenvoudig Grammy-genomineerde artiest, een producer voor grootheden als Willie Nelson, Jesse Malin en Jenny Lewis, en bekend van zijn samenwerkingen met onder andere Weezer, Fall Out Boy, America, en meer.

‘Wednesdays’ is geschreven in New York City en geproduceerd in Los Angeles door Ryan Adams, Beatriz Artola en Don Was. ‘Wednesdays’ is nu digitaal beschikbaar en de fysieke release komt op vrijdag 19 maart 2021 uit.

Tracklist ‘Wednesdays’:

1. ‘I’m Sorry And I Love You’

2. ‘Who Is Going To Love Me Now, If Not You’

3. ‘When You Cross Over’

4. ‘Walk In The Dark’

5. ‘Poison & Pain’

6. ‘Wednesdays’

7. ‘Birmingham’

8. ‘So, Anyways’

9. ‘Mamma’

10. ‘Lost In Time’

11. ‘Dreaming You Backwards’