D3V bewijst met ‘Case’ vriendelijkheid van rap

Dat rap gewoon een levensstijl is, en niet zomaar alleen bezig is met geweldsverheerlijking, bewijst D3V. De Amsterdamse rapper geeft in ‘Case’ precies aan waar het om gaat: De taal van de straat, het benoemen van het leven. Enkele maanden geleden stond D3V in de picture met zijn hit ‘Corona’, geproduceerd door OGE Beats. Nu Enkele weken geleden kwam ‘Case’ uit.

De streetwise clip van ‘Case’, dat is geproduceerd door producer Tricky Beats, is geschoten door SVHProduction. D3V toont vriendschap, wederzijds respect en toont de muzikaliteit van de rapper, die ook wel bekend staat als DieEneVdb.

Op ‘Case’ toont D3V zijn vriendelijkheid, en ondanks zijn mysterieus gevaarlijke uitstraling is de rapper de vriendelijkheid zelve.