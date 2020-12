Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Charles Bradley.

Ondanks dat Charles Bradley de pensioenleeftijd had bereikt bleef hij desondanks één van de meest onverschrokken, oprechte en energieke artiesten die deze aardkloot rijk was. Gedurende het overgrote deel van zijn leven worstelde de soulzanger met littekens van zijn zware jeugd, dakloosheid en malaise in zijn familie. Hij sprokkelde van lieverlede geld bij elkaar als James Brown-imitator, maar zeg nu zelf: Bradleys daverende, geestdriftige strot is even onnavolgbaar als The Godfather himself.

In 2011, toen hij al 62 was, verscheen zijn debuutalbum ‘No Time For Dreaming’. Het album kreeg lovende recensies en Charles Bradley werd zowel in Amerika als in Europa een graag geziene gast op festivals als Lowlands, Into The Great Wide Open en North Sea Jazz. In 2013 verscheen een documentaire over zijn leven en totstandkoming van zijn eerste album getiteld ‘Soul of America’. In 2016 verscheen zijn derde en tot nu toe laatste album ‘Changes‘. De titeltrack is een cover van Black Sabbath die hij opnam ter nagedachtenis aan zijn overleden moeder.

Charles Bradley overleed op 23 september 2017 op 68-jarige leeftijd.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Charles Bradley live @ Crossroads Festival (2013).