15 december, de verjaardag van Dave Clark

Dave Clark, oprichter en drummer van The Dave Clark Five (ook bekend als ‘The DC5’) is vandaag 81 jaar geworden. The Dave Clark Five was een Britse pop/rock groep. Hun single ‘Glad All Over’ gooide de Beatles met hun hit ‘I Want to Hold Your Hand’ in januari 1964 van de 1e plaats in de Britse hitlijst. In de V.S. haalde de band met ‘Glad All Over’ de 6e plaats in april 1964.

Dave Clark Five onderdeel van ‘British Invasion’

Het was de tweede groep die deel uitmaakte van de ‘British Invasion’ die optrad in de legendarische Ed Sullivan Show. De band stopte eind 1970. Op 10 maart 2008 werd de band toegelaten tot de befaamde Rock and Roll Hall of Fame.