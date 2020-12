Aosem – Duuster

Aosem is een 6-mans Roots-Americana band uit Drenthe. Frontman en gitarist Harmen Boels zingt in het Nedersaksisch. Dit is een officieel erkende taal en bestaat uit verschillende dialecten, waaronder het Drents. Aosem haalt zijn inspiratie uit de muziek van onder andere Tom Petty en Daniël Lohues. ’Duuster’ is hun debuutalbum, de tien nummers gaan voornamelijk over de vrouwen en (mislukte) relaties.

Vrijwel meteen tap ik mee op het ritme van ‘Op Slöt’. Het Drents is grotendeels te verstaan, en dat is maar goed ook, want er zit geen tekstboekje bij. Door de eenvoudige tekst zing je al snel mee. Het orgel mengt zich mooi op de achtergrond, alles is goed verdeeld over de koptelefoon. Harmen zingt een stukje bijna solo, weer komt zijn stem prima tot zijn recht. Vooral dit stuk zal live gespeeld sfeer verhogend werken. Dit openingsnummer heeft een strak einde. De tekst van ‘Iene Mooie Nacht’ heeft een paar clichés , maar dat geeft helemaal niks. Want er zitten voldoende verrassingen in de muziek. Het instrumentale stuk bevat heerlijk stuk gitaarwerk. Het einde sterft mooi weg.

De nummers onderling verschillen genoeg, en er zijn leuke details in de muziek. Het duet ‘Duuzend Keer’ is melancholisch, terwijl het ritme van ‘Laot ‘t Niet Gaon Regenen’ iets meer pakkend is. Ondanks alles is ‘Tis Pas Over As ’t Over’ best vrolijk, dit is heerlijk om luidkeels mee te zingen. Deze track kleurt een grijze, regenachtige dag een beetje lichter. Ook ‘Einde Verhaol’ heeft best een vrolijke sound. Maar de woorden die Harmen zingt zijn minder vrolijk, toch blijven zang en muziek een eenheid vormen. Akoestisch gitaarspel vormt de rode draad in ‘Mien Kompas’. Dit laatste nummer is mooi en ingetogen van opzet.

Omdat de band uit zes personen bestaat zijn er regelmatig lekker veel laagjes in de muziek. Er is geen nummer met de titel, ‘Duuster’, maar dit woord is in de teksten terug te horen. Harmen heeft een prettige stem, waar af en toe een licht ruw randje op zit. Bovendien zingt hij geloofwaardig. Het is dus geen probleem dat de teksten soms iets voorspelbaar zijn. Instrumentale en vocale stukken wisselen elkaar af, daarnaast is er een goede wisselwerking tussen akoestische en elektrische gitaren.

De nummers zijn met zorg opgebouwd, je voelt de liefde voor de muziek. Aosem laat met ‘Duuster’ horen dat er ruimte is voor Nedersaksische bands. Zeker met zo’n goede debuut plaat als deze. De goed opgebouwde nummers blijven aangenaam in je hoofd kleven. Nu maar hopen dat er weer snel optredens door heel Nederland mogelijk zijn. Dit album smaakt naar meer: naar Aosem live te zien. (8/10) (Marista)

Tracklist ‘Duuster’:

01. ‘Op Slöt’

02. ‘Iene Mooie Nacht’

03. ‘As ‘t Altied Dan Zo Blef’

04. ‘Duuzend Keer’ (gastzangeres: Lusanne Boes)

05. ‘Laot ‘t Niet Gaon Regenen’

06. ‘Nooit Meer’

07. ‘Tis Pas Over As ‘t Over Is’

08. ‘Leste Keer’

09. ‘Einde Verhaol’

10. ‘Mien Kompas’