LAKSHMI komt naar Parkstad Theaters Limburg in Heerlen

Na haar debuutvoorstelling ‘ADEM’ (goed voor 90 shows!) komt creatief talent LAKSHMI naar Heerlen met ‘Huidhonger’. Deze coronaproof voorstelling in kleine bezetting gaat over eenzaamheid, intimiteit en verlangen; dingen die we zo missen tijdens de pandemie. De titel ‘Huidhonger’ heeft een diepere betekenis gekregen door de strenge coronamaatregelen, waardoor aanraking iets lijkt uit een ver verleden. Geïnspireerd door haar optreden eerder dit jaar in het tv-programma ‘M’, waarin LAKSHMI het thema bezong met de Divinyls-cover ‘I Touch Myself’, besloot ze te onderzoeken wat aanraking en intimiteit voor haarzelf en voor anderen betekent.

LAKSHMI zingt in ‘Huidhonger’ covers die betrekking hebben op de bijzondere tijd waarin we nu leven. Maar, natuurlijk speelt zij ook eigen werk dat naadloos op de actualiteit aansluit. Ze wordt hierbij live begeleid door Rob Peters (gitaar, live productie, toetsen) en Pauline Koning (viool, piano, achtergrondzang).

LAKSHMI komt op 29 december naar Heerlen voor een optreden in Parkstad Theaters Limburg.