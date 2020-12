Fresku komt naar Parkstad Theaters Limburg Heerlen

Eerst wil hij zanger worden. Daarna droomt hij van carrières als boekenschrijver, tekenaar en acteur. Het moge duidelijk zijn: al op jonge leeftijd weet Roy Michael Reymound (Eindhoven, 1986) dat hij wil creëren. Maar nooit ziet hij een dergelijke loopbaan als een reële toekomstmogelijkheid. Als hij op zijn veertiende begint te rappen, is dat dan ook voornamelijk voor de grap. Stukje bij beetje wordt hij serieuzer en onder meer met regisseur Teemong maakt hij persiflerende filmpjes die hij op internet zet. Uiteindelijk volgt, eind 2008, de doorbraak. De meligheid van zijn typetje ‘Gino Pietermaai’ wordt door honderdduizenden mensen omarmd en de openhartige nummers ‘Brief Aan Kees’ en ‘Twijfel’ zetten Fresku op de kaart als een unieke, persoonlijke rapper.

Droomvlucht

Die combinatie van grappig en serieus, van knipoog en oprechtheid, kenmerkt Fresku’s werk. Zijn debuutalbum ‘Fresku’ verschijnt in 2009 en in één klap behoort Fresku tot de top van de Nederlandse hiphop. Zelf omschrijft hij de tijd als een ‘droomvlucht’. Er volgen lovende recensies, talloze optredens en geleidelijk laat Fresku zich steeds meer zien via andere kunstvormen, maar muziek blijft de hoofdmoot. In 2012 verschijnt ‘Maskerade’, Fresku’s tweede album, waarmee hij definitief laat zien niet zomaar een rapper te zijn, maar een verhalenverteller.

Multi-talent

Het derde album ‘Nooit Meer Terug’ volgt in 2015. Zelf omschrijft Fresku ‘Nooit Meer Terug’ als een album dat vooral over angst gaat: angst om als artiest niet meer mee te tellen, om teveel projecten tegelijk te willen, om als vader tekort te schieten, om niet mee te komen in de Hilversumse mediawereld. (“Het spel is vies”, rapt hij in de titeltrack). Ondertussen denkt hij alweer aan nieuwe projecten, aan de film die hij met Teemong wil maken, aan de workshops die hij moet geven. Maar de hoofdmoot is en blijft muziek, met ‘Nooit Meer Terug’ als voorlopige kroon op zijn werk.

