Ilse DeLange komt naar Doornroosje

Al sinds het verschijnen van haar debuutalbum in 1998 is Ilse DeLange één van de bekendste en meest gerespecteerde artiesten van ons land, met succes wat reikt tot ver over de landsgrenzen. Hitsingles als ‘I’m Not So Tough’, ‘Miracle’, ‘So Incredible’ en ‘The Great Escape’ zingt heel Nederland massaal mee.

DeLange werd daarnaast in 2014 met haar band The Common Linnets tweede tijdens het Eurovisie Songfestival, met een triple platina plaat en meerdere grote Europese tournees als gevolg. In 2019 kwam haar roots-album Gravel & Dust uit, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling kwam.

Begin 2020 brak Ilse ook door bij het grote publiek in Duitsland dankzij haar deelname aan het programma ‘Sing Meinen Song’, de Duitse versie van Beste Zangers. Dit volgde ze op met haar nieuwste album ‘Changes’, waarmee ze laat zien dat ze van alle markten thuis is. Haar clubshows in het voorjaar van 2021 zullen dan ook niet alleen in het teken staan van haar mooiste hits, maar ook van haar nieuwste werken!

Ilse DeLange staat op 19 september in Doornroosje in Nijmegen.