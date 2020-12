Flying Horseman begon in 2018 in stilte te sleutelen aan nieuw materiaal. Dit in de besloten wereld van hun repetitiekot in Deurne (Antwerpen). Spontaan ontwikkelde zich een wat speelser en af en toe verrassend funky geluid. Ook groeide het idee om, na vier opeenvolgende samenwerkingen met Koen Gisen, nieuwe horizonten te verkennen. Daarom vroegen ze de alom geprezen knoppen-tovenaar en multi-instrumentalist Jasper Maekelberg. Maekelberg is onder andere bekend van zijn werk met Faces On TV, Balthazar en Bazart. Na één schuchter maar prikkelend gesprek in het café was het voor Jasper en Horseman-frontman Bert Dockx duidelijk: zij zouden gaan samenwerken.

Nu, exact tien jaar na de release van debuut Wild Eyes, presenteert Flying Horseman haar zesde worp: Mothership. Het is een bondig, uitgepuurd album met daarop acht avontuurlijke, kleurrijke songs met een diep hart en een ruime blik. De sound is transparant, direct en punchy, zonder afbreuk te doen aan de gelaagdheid en de indringende sfeer die deze unieke band typeren. Meer dan ooit treden alle bandleden op de voorgrond: de krachtige en inventieve ritmesectie van Mattias Cré en Alfredo Bravo; de bezwerende samenzang, synth- en gitaarklanken van Loesje en Martha Maieu; de bezielde stem, de labyrintische lyrics en het meeslepende gitaarspel van Bert Dockx. Live staat Flying Horseman garant voor een adembenemende luisterervaring.

Flying Horseman komt naar Merleyn op 14 oktober.