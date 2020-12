Courtney Marie Andrews naar Doornroosje

Courtney Marie Andrews is een singer-songwriter uit Phoenix die ondanks haar relatief jonge leeftijd al zeven albums op haar naam heeft staan. De Amerikaanse maakt prachtige country-folk, die bij vlagen rauw en melancholisch is, maar altijd voorzien van de nodige americana invloeden. Ze schrijft dan ook al sinds haar veertiende nummers en haar eerste album bracht ze uit op slechts 18-jarige leeftijd.

Haar songs werden opgevangen door o.a. Jim Adkins van Jimmy Eat World met wie ze samen op het podium stond voor verschillende duetten. Ook bracht ze enkele maanden door in ons zuider-buurland en speelde en zong ze samen met Milow. Tevens schreef ze in België zogezegd in ‘vrijwillige ballingschap’ haar album Honest Life. In juli komt haar nieuwste studio-album Old Flowers uit, een kwetsbaar album dat zij schreef in de nasleep van het verbreken van haar lange relatie. Het album werd geproduceerd met Andrew Sarlo, bekend van Bon Iver en Big Thief. Verder werd Courtney Marie Andrews op het album bijgestaan door Twain’s Matthew Davidson en Big Thief’s James Krivchenia.

Courtney Marie Andrews komt op 5 november naar Doornroosje in Nijmegen voor een concert.