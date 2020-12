YĪN YĪN komt naar Parkstad Theaters Limburg in Heerlen

YĪN YĪN’s debuut The Rabbit That Hunts Tigers verscheen eind 2019 en zorgde internationaal voor veel positieve kritieken. Inmiddels staan festivals als Le Guess Who, Into The Great Wide Open en LowLands op de erelijst van deze Zuid-Limburgse band.

Hun eerste paar nummers brachten ze uit op cassette en dit leverde YĪN YĪN meteen een platendeal op bij het smaakvolle Zwitserse label Bongo Joe Records. Muzikaal laat YĪN YĪN zich inspireren door de psychedelische Thaise funk uit de jaren 60 en 70. De band combineert deze swingende stijl met traditionele folklore, disco, psychrock en elektronica tot uitgesponnen improvisaties en swingende nummers. YĪN YĪN is een absolute aanrader voor liefhebbers van Khruangbin, Altin Gun en Mauskovic Dance Band.

YĪN YĪN komt op 28 december naar Parkstad Theaters Limburg in Heerlen.