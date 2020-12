Vienna I terug met nieuwe single ‘It’ll All Be Over’

De upcomming Londense zangeres Vienna I is terug met haar inmiddels derde single. ‘It’ll All Be Over’ is de opvolger van eerdere singles als haar debuutsingle ‘Who You Are’ en ‘Don’t Know Me’, haar vorige single van vier maandengeleden. De opkomende zestienjarige singer / songwriter uit Engeland heeft een jeugdige kijk op Soul, R&B en Hip-Hop. ‘

‘It’ll All Be Over’ is de gloednieuwe single release van de artieste en is geproduceerd door Soulis. Het nummer klinkt volwassen en heeft wat weg van de jonge Kelis. Hip hop met een vleugje jazzy soul er in gemixt, laat het talent van de jonge zangeres horen. Als dit blijft, heeft Engeland er een nieuwe ster bij.