Atlanta naar Doornroosje

Dat je voor de meest opwindende livemuziek helemaal niet ver over de grenzen heen hoeft te kijken, is jarenlang bewezen door bands als Automatic Sam, Shaking Godspeed, Woost of Ten East. Verantwoordelijk voor al dat fijne geweld is Pieter Holkenborg, een muzikale alleskunner die zelf maar al te graag de (andere) grenzen opzoekt en ze vervolgens probeert te verleggen.

Het nieuwe project Atlanta bestaat naast Pieter uit drummer Bob Hogenelst van Birth Of Joy en Molasses. en bassist Sebas van Olst van Typhoon en Cool Genius. Hun eerste langspeler ‘Nugrybauti’, uitgebracht door het Nijmeegse Lay Bare Records bestaat uit fantastische instrumentale psychedelische improvisaties die barsten van de energie met invloeden uit de blues, prog, jazz en meer. Het zorgt voor een spontaan en uiterst opwindend geheel. Atlanta is een liveband pur sang, want de band speelt graag relatief dicht op het publiek waardoor de psychedelische nummers welhaast overdonderend overkomen.

Atlanta komt naar Doornroosje op 23 januari.