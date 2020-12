Muzikale orkaan Kameel is het energieke trio topmuzikanten Patrick Steenaerts (gitaar), Hans Mullens (bas) en Geert Roelofs (drums). Begin dit jaar verscheen hun debuutalbum ‘Barkas’ (label: Poplar). Een zeer eigenzinnig en dynamisch debuut met instrumentale composities vol experiment en mooie melodieën. Dansbaar, dan weer grillig, scheef of hoekig, maar altijd zonder compromissen. ‘Barkas’ klinkt donker, bevreemdend, dreigend, mysterieus, filmisch, soms humoristisch of in your face; de ene keer groovy, dan weer free… Jazz voor punks! Invloeden haalt het Limburgse trio uit progressive rock, jazz, psychedelica, avant-garde pop, ambient en blues. Kortom: bending. Vooral live maakt Kameel indruk!

Kameel komt naar Parkstad Theaters Limburg in Heerlen op 26 december.