5 Onvergetelijke Albums voor een Knusse Avond

Een paar kaarsjes, een glaasje wijn of een kopje thee en een paar hapjes. Je hebt niet zoveel nodig om het thuis gezellig te maken. Maar om echt voor de juiste sfeer te zorgen, kan muziek natuurlijk niet ontbreken. Energieke dancebeats, smartlappen of meditatieve tonen; de plaat die je opzet, heeft invloed op je stemming. En als je ‘in’ bent voor een knus avondje op de bank of in bad, alleen, met vrienden of een geliefde, zijn dit de beste albums om in de perfecte ‘mood’ te komen:

1 Nico – Chelsea Girl (1967)

Nico werd vooral bekend dankzij haar samenwerking met The Velvet Underground. Het album met de legendarische banaan van Andy Warhol op de cover kwam in 1966 uit. Een jaar later lanceerde Nico haar eerste soloalbum: Chelsea Girl. Op Chelsea Girl maken we nader kennis met de melodische, soms ook melancholische stem van Nico, getypeerd door een duidelijke Duitse tongval. Lou Reed schreef het nummer ‘Wrap Your Troubles in Dreams’ en speelt op het album elektrische gitaar. Nog een grote naam die met Chelsea Girl is gemoeid, is Bob Dylan. Van zijn hand is het nummer ‘I’ll Keep It With Mine’. Dit album wordt dan ook niet voor niets beschouwd als een meesterwerk.

2 Grace Jones – Nightclubbing (1981)

Nightclubbing is het vijfde studioalbum van Grace Jones, waarop zij vooral een eclectische twist geeft aan nummers van andere artiesten. Zij coverde bijvoorbeeld Bill Withers en ‘Nightclubbing’ van Iggy Pop, waarnaar het album ook vernoemd is. Dit album wordt gezien als de grote doorbraak van Grace Jones. Het album waarmee zij voor eens en voor altijd tot het rijtje popiconen wordt gerekend. Het was ook ten tijde van de opnames voor ‘Nightclubbing’ dat Grace Jones zichzelf de iconische androgyne look zou aanmeten. Nightclubbing is een cool, sexy album met een mooie mix van reggae, synthpop, new wave, jazz en tango.

3 Serge Gainsbourg – Histoire de Melody Nelson (1971)

Gainsbourgs Histoire de Melody Nelson is er zonder twijfel één voor de intiemere avonden. Dit conceptalbum ademt een en al passie, opbouwende spanning en vlinders in je buik. Met zijn ingetogen, trage, Franse poëzie fluistert Gainsbourg de luisteraar een liefdesverhaal in, die te vergelijken is met Nabokovs Lolita. Over een man die met zijn Rolls Royce een meisje aanrijdt, waarop een hartstochtelijke affaire ontstaat. Gainsbourgs muze voor dit album was de Engelse actrice Jane Birkin.

4 Portishead – Dummy

Deze band uit Bristol verwierf met hun debuutalbum, Dummy, een prominente plaats in de muziekgeschiedenis van de jaren ’90. De combinatie van Beth Gibbons’ fragiele vocals met samples en scratches, diepzinnige teksten en bluesinvloeden, maken van Dummy een van de ultieme triphopplaten. Niet de meest geschikte plaat voor een romantisch avondje met een geliefde, maar wel voor diepe gesprekken met een goede vriend of vriendin.

5 Sébastien Tellier – Sexuality (2008)

De titel van het album doet al een beetje vermoeden dat deze plaat best goed zou kunnen scoren tijdens een romantisch samenzijn. En dat is ook zo. Sébastien Tellier kennen we eigenlijk al van zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2008 (Belgrado). Zijn nummer ‘Divine’ leverde Frankrijk toen een negentiende plaats op. In datzelfde jaar bracht Tellier zijn album ‘Sexuality’ uit. Het was het derde album van Tellier, maar het eerste album dat hij niet zelf heeft geproduceerd. Voor de productie schakelde hij niemand anders dan Guy-Manuel de Homem-Christo in, een van de leden van Daft Punk.

