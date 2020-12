Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Jett Rebel.

Jelte Tuinstra – oftewel Jett Rebel – is één van de meest kleurrijke personen in de Nederlandse muziekwereld. De multi-instrumentalist staat bekend om zijn energieke liveoptredens en ongekende virtuositeit. Zijn levensverhaal leest sinds de release van debuutalbum ‘Venus & Mars’ in 2013 als een jongensboek: zo bracht hij o.a. in 2016 en 2017 maar liefst 3 albums uit in 12 maanden, speelde hij zijn grootste eigen show ooit in Rotterdam Ahoy en is hij een graag geziene gast op festivals als Lowlands, Paaspop, Pinkpop en de grote Bevrijdingsfestivals. In 2018 bracht hij zijn zevende album genaamd ‘7’ uit, met hitsingles ‘Perfect Lady’ en ‘Amy’. Zijn meest recentelijk uitgebrachte album is ‘Live Forever’ (2019).

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Jett Rebel live @ Pinkpop, Landgraaf (2014).