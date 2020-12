9 december, de verjaardag van Donny Osmond

Vandaag viert de voormalig tieneridool Donny Osmond, geboren op 9 december 1957 te Ogden, Utah, zijn 63e verjaardag. Osmond, Amerikaans zanger, muzikant, acteur, danser, radio persoonlijkheid en tieneridool, werd enorm bekend door de band The Osmonds, waarmee hij een aantal flinke hits scoorde waaronder ‘Crazy Horses’.

Ook solo deed hij het niet onverdienstelijk met hits als ‘Go Away Little Girl’ en ‘Puppy Love’. 35 jaar lang trad hij samen met zijn zus Marie op, ook hadden ze een TV-show, genaamd The Donny & Marie Show.