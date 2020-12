Jean-Michel Jarre geeft oudejaarsconcert in een virtueel Notre-Dame

In samenwerking met de stad Parijs en onder toezicht van UNESCO, luidt electronische muziekpioneer Jean-Michel Jarre samen met de Franse VR start-up VRrOOm het nieuwe jaar in met een live-stream concert in de virtuele omgeving van Notre-Dame in Parijs. Deze unieke visuele wereld van Jarre in virtual reality wordt het officiële nieuwsbeeld van Parijs om middernacht.

‘Welcome to The Other Side’ is een eenmalige, exclusieve en wereldwijd gratis concertbeleving die, naast het vieren van het nieuwe jaar op een futuristische en feestelijke manier, ook een boodschap van hoop is voor 2021: een digitale en virtuele uitnodiging van Parijs, de bruisende hoofdstad van kunst en cultuur met de meest beroemde kathedraal van de wereld, Notre-Dame.

Het virtuele concert van Jarre nodigt iedereen uit om het nieuwe jaar in te luiden en de virtual reality geeft de mogelijkheid om het samen te vieren, waar we ook zijn, ook voor een ieder in sociale of geografische isolatie.

“Virtual reality is to the performing arts today what cinema was to the theatre in its early days, a kind of curiosity. I believe that VR will become tomorrow, a mode of expression in its own right. » Jean-Michel Jarre

De live-stream belevenis op 31 december zal worden gepresenteerd als een geavanceerde mixed-media creatie: Welkom in jouw eigen persoonlijke viering, welkom op een wereldwijd feest, onder anderen op het VR platform VRchat, toegankelijk via PC of in virtual reality voor het publiek met VR headsets en via live-streaming op Jean-Michel Jarre’s social media platforms. De audio van het concert zal uitgebracht worden op alle muziek streamingdiensten op 1 januari om 0:15 uur, onder de titel ‘Welcome To The Other Side – LIVE.’

Jean-Michel Jarre zal live optreden in een studio vlakbij de kathedraal in Parijs, terwijl zijn avatar speelt binnen een virtuele Notre-Dame. Het 45-minuut durende concert zal bestaan uit tracks van zijn opus Electronica en nieuwe versies van zijn klassiekers, Oxygène en Equinoxe.

‘Welcome To The Other Side, is een uitnodiging om te reizen van een fysieke concertwereld naar een virtuele fantasiewereld. Jarre’s visionaire creativiteit in samenwerking met VRrOOm’s VR ontwerpers komt hier samen in een spectaculair concert en is een mijlpaal in het zetten van nieuwe normen in de muziek en entertainment.