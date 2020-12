Tokio Hotel voor exclusieve Nederlandse show naar Arnhem

Tokio Hotel komt met hun ‘Beyond The World’ tour op zaterdag 16 oktober 2021 voor een exclusieve Nederlandse show naar Musis, Arnhem. Naast het bekende repertoire van de afgelopen 15 jaar, zullen ze ook veel nieuwe nummers van hun te verwachte album spelen.

In 2019 en begin 2020 speelde de band 43 shows in Europa en de VS als onderdeel van hun uitgebreide ‘Melancholic Paradise’ tournee, die helaas niet kon worden voltooid vanwege de wereldwijde pandemie. Reden genoeg om vooruit te kijken! Met hun gloednieuwe “Beyond The World” tour kondigt de band 16 nieuwe shows aan door Europa en Rusland.

Na meer dan 10 miljoen verkochte platen in 68 landen en talloze onderscheidingen over de hele wereld, is Tokio Hotel nog ver verwijderd van het einde van hun unieke reis. Een reis die begon in de kleine stad Magdeburg, Duitsland, en zich snel ontwikkelde tot een wereldwijd fenomeen.

Tijdens talloze wereldtournees heeft de band herhaaldelijk nieuwe standaarden neergezet op het gebied van hun live optredens. Briljante geluidsproducties, verbluffende decors en sensationele kostuums vormen een integraal onderdeel van hun onvergelijkbare shows.

Tokio Hotel is momenteel in Berlijn om te werken aan hun zesde, nog titelloze studioalbum. Na in 2019 al de nummers ‘Melancholic Paradise’, ‘When It Rains It Pours’ en ‘Chateau’ uit te brengen, is hun gloednieuwe single ‘Berlin’ – een andere voorloper van het project – een dynamische pianoballad, bedachtzaam en melancholisch, maar ook zo roerend en euforisch als de stad zelf.

“De tijd vanaf het begin van de pandemie voelt als een eeuwigheid, zowel voor onze fans als voor ons. We zijn ongelooflijk dankbaar voor de loyaliteit van onze fans en kunnen niet wachten om eindelijk weer op te treden en dit samen met onze fans te vieren”, legt de band uit. “We zijn al maanden bezig met het opzetten van de show en zijn de setlist aan het verfijnen – want naast de nummers van de afgelopen 15 jaar willen we ook veel nieuwe nummers van ons aankomende album spelen.”