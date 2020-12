BLACKPITCH terug met ‘Allinputs’

De Berlijnse BLACKPITCH is terug. De Berlijnse muziek-kunstenaar Paul Tinsley, die muziek, dans, cinematografie en mode in een totaalproject vangt. ‘Allinputs’ is de nieuwste, futuristische, single van de Berlijnse elektronische artiest.

‘Allinputs’ klinkt als een moeizame tocht naar het stotterende, defecte hart van een machine. Het nummer ontvouwt zich als een opgang van bodemloze diepten naar een inktzwarte en zonloze lucht en wordt gevoed met zwevende kloppende bassen, sinistere synth-arpeggio’s en spetterende insectenachtige beats, zoals BLACKPITCH het zelf benoemt. Het nummer voelt als een synthetische leegte die alleen wordt opengescheurd door de angstaanjagende zang, een herhalende echo van een ziel die nu is opgenomen in de ultraviolette oppervlakken van de track.

Een koortsdroom in de apocalyptische stijl van science fiction stijl van J.G. Ballard, die met een gebroken pophart een langzaam stervende ster in een gesimuleerd universum moet verbeelden; ‘Allinputs’ is vernieuwend, zo vernieuwend dat het alle muzikale lessen die men heeft geleerd kan verscheuren en opnieuw aanleert hoe muziek moet klinken.