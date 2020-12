DJ Pablo Asturizaga komt met ‘Chances’

Pablo Asturizaga komt uit Bolivia en is al sinds zijn 17e een prominente dj in de lokale scene. Hij is opgeleid in Buenos Aires, alwaar hij art direction studeerde. Pablo is de oprichter van Cuates en Techno, een beweging die elektronische shows organiseert in La Paz en elke maand cultuur inbrengt in verfijnde ruimtes die hij creëert met internationale artiesten.

Hij deelde het podium met onder meer John Acquaviva, Stefano Noferini, Eelke Kleijn, Matías Aguayo, Darin Epsilon en Jimi Jules, DJS Pareja, Juan Hansen, Bufi en Bebbeta. Op 24-jarige leeftijd begon hij in 2019 met het produceren van zijn eerste EP ‘Reverie’, die onderdeel uitmaakte van de beroemde radioshow van Hernán Cattaneo.

Zijn tweede release, ‘Chances’ kwam uit op San Pedro Music en klinkt al net zo lekker.