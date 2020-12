Hartman gaat voor GOUD

Maxazine sprak met Harm Timmermans, frontman van de Nederlandstalige band Hartman, dit naar aanleiding van het verschijnen van hun eerste plaat ‘GOUD’. Een vrolijke melodieuze plaat met tijdloze, rake liedjes en met bijdragen van Henny Vrienten en Daniel Lohues. Een album waarmee je de kerstdagen of een thuisquarantaine wel doorkomt. En met een titel met een dubbele lading.

Huiskamerconcert

Omdat een feestelijke presentatie of optreden in een drukke zaal door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk was, werd het uitbrengen van het album opgeluisterd met een huiskamerconcert. Harm: “Er was eigenlijk geen andere mogelijkheid. Alleen de drie bandleden waren aanwezig. Het optreden is opgenomen. Omdat de reacties overweldigend waren zijn we nu van plan – vanaf het eerste weekend van december – om wekelijks een liedje van het optreden digitaal te verspreiden. Het is ook meteen reclame voor onze huiskamerconcerten, want daar zijn we voor in te huren”.

Michael Jackson

Harm komt uit een muzikaal gezin. Thuis stond altijd muziek op en als kind was Harm altijd aan het zingen. Op zijn vijfde kreeg hij het album ‘Bad’ van Michael Jackson cadeau en vanaf dat moment was er geen weg meer terug. “Ik was helemaal gek van het album. Ik zong het van A tot Z fonetisch mee. Door dat album is de echte liefde voor het zingen eigenlijk echt begonnen”, aldus Harm.

Rock Academy en Henny Vrienten

Een liefde die Harm uiteindelijk bracht naar de Rock Academy waar hij songwriting en sound engineering studeerde en hij de andere bandleden van Hartman, bassist Kai Liebrand en drummer Edwin van der Burgt ontmoette. Samen richtte ze in 2018 Hartman op met Harm als zanger, gitarist, tekstschrijver en technische man.

Wie het album beluistert denkt meteen aan Doe Maar, de legendarische Nederpopband uit de jaren ’80. “Ja klopt. Niet alleen omdat we streekgenoten zijn en allebei een zachte G hebben, maar ik ondersteun hem ook wekelijks in de opnamestudio waar ik werk. Hij is inspirator en coach. Zo adviseerde hij ons om bij het nummer ‘Hartenbreker’ een koor te plaatsen om het vervolgens zelf in te zingen”.

Daniel Lohues

Naast zanger van Hartman is Timmermans (36) onder meer ook tekstschrijver, muziekleraar, schrijver van commercials en geluidstechnicus. Zoals bij studio ‘Het gemengd bedrijf” in Limmen. In die hoedanigheid werkte hij ook samen met Daniel Lohues. “Ook Daniel wilde graag zijn kennis en ervaring inzetten en ondersteunen”.

Maar het is niet alleen Doe Maar die Timmermans inspireert. “Mijn smaak is heel breed. Ik ben opgegroeid met The Beatles en The Doors, maar luisterde in mijn jonge jaren ook graag naar Amerikaanse punkbands als Noa X. Ik heb een hele brede smaak. Bij het schrijven van teksten inspireert eigenlijk alles mij wel. Schrijven is een doorlopend proces. Ik ben echt een warhoofd. Teksten komen spontaan in mij op en sommige liedjes zijn licht autobiografisch zoals ‘Wie krijgt jouw geld’.

Corona

Op de vraag of de coronacrisis hem mogelijk ook in negatieve zin heeft geïnspireerd volgt een verrassend antwoord. “Integendeel. Ik was super vrolijk toen de crisis uitbrak. Want ik zat juist op dat moment weken in de studio en volledig en uitsluitend gericht op het afronden van het album. Ik werd daar echt gelukkig van”.

Toch verlangt Timmermans naar het normale artiestenleven met optredens. ”Ik heb echt zin in festivals en kan niet wachten. Sowieso vind ik uiteindelijk optredens het leukst. Ik vergeet mijzelf dan helemaal en verlies mij volledig in het moment”.

GOUD en Pinkpop

We sluiten ons gesprek af met een droom, grap en Hollandse nuchterheid. Dat brengt ons gesprek op een of andere manier op Pinkpop. Harm: “Een optreden op Pinkpop is mijn grote droom. Dat wil ik gewoon haha. Net als een gouden plaat. We hebben hem niet voor niets alvast op goud vinyl laten afdrukken haha. Maar – zonder gekheid – laten we eerst maar lekker spelen en hopen dat we zo nu en dan op de radio worden gedraaid”