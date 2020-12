Jack Harlow kondigt studio debuutalbum aan

Jack Harlow sluit het jaar af met de release van zijn studio debuutalbum ‘That’s What They All Say’ op 11 december. De rapper bestormde eerder dit jaar de hitlijsten met de single ‘WHATS POPPIN’. Ook bracht hij de EP ‘Sweet Action’ uit en sleepte hij zijn allereerste Grammy-nominatie in de wacht in de categorie Best Rap Performance.

Op dit moment verovert Jack de wereld met zijn nieuwste single ‘Tyler Herro’. Dit nummer zal net als ‘WHATS POPPIN’, die al meer dan 112 miljoen keer bekeken is op Youtube, terug te vinden zijn op het debuutalbum dat bestaat uit 15 tracks.

Jack Harlow: ”It’s polished. It’s my best song writing, and best raps to date. I’m touching on topics I never touched on and was too young to touch on. This feel like the first time I sound like an adult.”

Een groot gedeelte van zijn identiteit schrijft Jack toe aan de plek waar hij is opgegroeid: Louisville, een stad in de Amerikaanse staat Kentucky. Hij wil Louisville graag op de kaart zetten, net als zijn voorbeeld, stadgenoot en artiest Bryson Tiller heeft gedaan. In Louisville voelt Jack dat hij echt gewaardeerd wordt en dat is ook waarom Jack anderen graag wil kennis laten maken met de stad waar hij zich thuis voelt.