Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Fatboy Slim.

Eén van ‘s werelds grootste producers en dj’s aller tijden, Fatboy Slim, gaf dit jaar een concert in de Sidney Myer Music Bowl te Melbourne, Australië. De Britse showman staat bekend om zijn unieke muziekmix van funk, house, techno, hip-hop, r&b en rock, omgedoopt tot het genre ‘big beat’. Met internationale megahits zoals ‘The Rockafeller Skank’, ‘Eat, Sleep, Rave, Repeat’, ‘Right Here, Right Now’ en ‘Praise You’ bracht hij dit genre tot ongekende hoogte.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Fatboy Slim live @ Sidney Myer Music Bowl, Melbourne (2020).