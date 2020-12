YUNGBLUD levert nieuw album ‘Weird’ af

Als er iemand de afgelopen maanden tegen de muren opliep van de energie, dan was het YUNGBLUD wel. Met een album op de plank was het een kwestie van geduld bewaren voor de drieëntwintigjarige Dominic Harrison. Dat hij als uitlaatklep van tijd tot tijd koos voor een uitbundige livestream was een mooie tussenoplossing, maar de dag waar hij écht naar uitkeek was de dag dat hij met zijn tweede album ‘Weird’ naar buiten mocht. Het is de opvolger van ’21st Century Liability’, waarmee hij in 2018 debuteerde.

Dat gaat ook gepaard met een nieuwe single-release. Voor ‘acting like that’ werkte hij samen met Machine Gun Kelly en Blink-182 drummer Travis Barker. Het was niet de eerste samenwerking van dit kleurrijke drietal, want voor ‘I Think I’m Okay’ uit 2019 sloegen ze de handen ook al eens ineen. Op het album laat de veelzijdige Engelsman een breed scala aan stijlen horen, waarmee hij duidelijk laat zien dat hij niet in een hokje te plaatsen is.