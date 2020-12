De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 27 november

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 27 november 2020.

Een nieuwe week, een nieuwe lijst. Een week met goed nieuws aangaande een mogelijk Corona vaccin, waardoor we volgend jaar weer concerten en festivals mogen gaan bezoeken. Het werd tijd. Maar ook een week waarin we konden nagenieten van het concert van Dua Lipa, die vorige week vrijdag meer dan 5 miljoen kijkers trok bij haar livestreamconcert. Wordt dat de toekomst, concerten via stream bekijken en beluisteren met een handjevol publiek? Worden kaartjes wellicht enorm duur om bij een concert zelf te zijn, om daarnaast dan een stream te kunnen bekijken voor een normale prijs? Wie zal het zeggen… Laten we hopen dat de concerten gewoon weer snel terug komen.

Wij missen de concerten en we denken jullie ook. Gelukkig zijn er verschillende initiatieven om toch muziek te kunnen kijken, bezoeken en luisteren. Toch gaan we er van uit dat er over enkele maanden weer concerten en festivals zijn zoals we ze kennen van vroeger. Tot die tijd kunnen we ons vermaken met nieuwe muziek in onze eigen Maxazine Music Playlist, want ook deze week hebben we weer enkele mooie namen voor jullie bijeengezocht. Wat denk je bijvoorbeeld van Merol, Sting met Zucchero, Matt Bianco samen met het New Cool Collective, Ane Brun, Within Temptation, Paul McCartney of onze voetbalheld Memphis Depay. Luisteren dus, genieten en volgen die lijst!