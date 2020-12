A Photo In The Dark brengt interessante single ‘Smart Thoughts’ uit

A Photo In The Dark is een elektronisch muziekproject dat in 2015 met hun debuut ‘First Sparkle’ kwam. Hoewel A Photo In The Dark breed is geïnspireerd door verschillende artiesten, combineert de band een uniek geluid met een overvloed aan compositorische elementen.

Met alleen al op Spotify ruim zeveneneenhalfduizend vaste maandelijkse luisteraars, valt niet te ontkennen dat A Photo In The Dark een toegewijde aanhang van trouwe fans heeft ontwikkeld.

De nieuwe jazzy single ‘Smart Thoughts’ bevat een indrukwekkende fluitsolo die de perfecte hoeveelheid dynamische diversiteit om dit nummer van begin tot eind boeiend te houden. Het maakt het nummer een beetje in de richting van St Germain denken. Het nummer is eem geweldige mix van zachte en tegelijkertijd scherpe beats, en een professionele fluitspeler, samengebracht met analoge synths.

A Photo In The Dark nodigt uit tot actief genieten en is een interessant project waar we meer van willen horen.