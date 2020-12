Vedika bezingt ‘ghosting’ op ‘Playing Games With Myself’

Vedika is een 17-jarige singer-songwriter uit Dallas, Texas, die werd geboren in Nieuw-Zeeland. Ze groeide op in Australië en woont nu in de Verenigde Staten. Haar liedjes weerspiegelen haar gevarieerde achtergrond en multiculturele opvoeding.

Nu komt ze uit met het door haarzelf geschreven en gecomponeerde nummer ‘Playing Games With Myself‘. In dit nummer gaat ze in op de groeiende trend onder tieners; ‘ghosting’, het plotseling verbreken van alle contacten met een naaste. Ook het gevoel van hopeloosheid en verwarring dat dit veroorzaakt bij de persoon die wordt ‘geghost’.

‘Playing Games With Myself’ is een persoonlijk lied van liefdesverdriet en eenzaamheid die het hartezeer veroorzaakt, gecombineerd met een beklijvende melodie.