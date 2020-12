Frankie And The Witch Fingers naar Merleyn

Sinds het succes Oh Sees, King Gizzard & The Lizard Wizard, Ty Segall heeft de ‘garagerock scene’ een steeds groter worden publiek bereikt. Het genre bloeit en groeit nog immer en is inhoudelijk nog immer niet aan slijtage onderhevig. Zeker gezien de diversiteit en kwaliteit van de muziek. Frankie And The Witch Fingers is ook een parel aan deze nog immer groeiende “psychedelische garagerock-boom”.

De hardwerkende heren uit Los Angeles brachten ondertussen vier langspelers uit in krap vijf jaar tijd en weten elk cliché te vermijden. Op ‘Brain Telephone’ uit 2017 hoor je een brute mix van surfpop, 60’s psychedelica en punk. Maar met de vijfde en meest recente plaat, ‘ZAM’, uit 2019, trekt het viertal álle registers open. ‘ZAM’ is niet alleen funky, esoterisch maar tegelijkertijd ook explosief: psychedelica, acid rock, fuzzy garagerock, 60’s surf van de bovenste plank.

Frankie And The Witch Fingers klinkt alsof het prettig gestoorde vierkoppige neefje van The Sonics aan de paddo’s is gegaan. En ons klakkeloos teleporteert tussen de jaren ’60, ’70, ’80, ’90 en natuurlijk ook de ’00.

Op 26 mei staan Frankie And The Witch Fingers in Merleyn.